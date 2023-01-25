МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Госкорпорация ВЭБ и всероссийский инновационный центр "Сколково" запускают платформу, которая объединит технологические компании и стартапы и поможет финансировать новейшие технологии, заявил журналистам председатель госкорпорации Игорь Шувалов в кулуарах Совета Федерации. Регуляторные ограничения мешают банкам кредитовать стартапы, заявил Костин

"Вместе со "Сколково" запускаем технологическую платформу, она называется Buy and Build. И это такой гибрид существующих организаций с возможностью приобретения новых стартапов, технологий, которые на рынке только появляются, при обеспечении финансирования для того, чтобы промышленный образец мог быть потом уже предложен самому производителю", — заявил Шувалов.

Первые проекты, которые намерен запустить ВЭБ в рамках этой инициативы — это проекты из сфер кибербезопасности, что "в нынешних условия супер востребовано", и из сферы 5G. "5G для нас это серьезное решение. Это исключительно российское решение, надеемся на контракты с Москвой", — отметил председатель ВЭБ.

Он добавил, что еще один проект планируется в сфере беспилотных летательных услуг, он будет интегрирован с "Почтой России". "У этого проекта много самых разных проявлений: гражданских, военных", — пояснил председатель ВЭБ.

Все это главные проекты, "которые касаются именно производителей в Российской Федерации, и создания рынка конкурентных услуг, и, конечно же, востребованности отечественных технологий", заключил Шувалов.

Ранее между ВЭБ, Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" и Национальным Центром ГЧП было подписано соглашение о стратегическом партнерстве. Оно подразумевает запуск программы по реализации проектов ГЧП, направленных на обеспечение технологического суверенитета России в различных отраслях.