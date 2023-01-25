МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта об отмене обязательного аудита финансовой отчетности инвестиционных советников. Госдума определила особенности аудита финансовой отчетности ЦБ за 2022 год

Документ, внесенный правительством РФ, отменяет требование об обязательном аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности инвестиционных советников, осуществляющих деятельность по инвестиционному консультированию или совмещающих ее с любой другой деятельностью, не подлежащей лицензированию.

Данное изменение направлено на развитие регулирования и стимулирование деятельности инвестиционных советников, снижение административной и финансовой нагрузки на них. Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) является излишней обязанностью для таких инвестиционных советников, поскольку эта отчетность "не представляет интереса для широкого круга субъектов гражданского оборота", указывается в пояснительной записке.

Отмена требования об обязательном аудите соответствующих лиц предусматривается начиная с отчетности инвестиционных советников за 2022 год.

Согласно пояснительной записке, обязательный аудит сохраняется для тех инвестиционных советников, которые наряду с инвестиционным консультированием "осуществляют деятельность, связанную с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг и деятельностью кредитных организаций".

На рассмотрение Госдумы законопроект планируется вынести 8 февраля.