ТОКИО, 26 янв — ПРАЙМ. Власти Японии рассматривают возможность использования строительных облигаций для обеспечения до 6% оборонного бюджета на 2023 финансовый год, который начнется 1 апреля, пишет издание "Никкэй" со ссылкой на информированные источники. Замглавы Минфина Японии подтвердил готовность Токио к валютным интервенциям

Использование строительных облигаций регулируется финансовым правом Японии. До настоящего времени строительные облигации не использовались на нужды обеспечения объектов Сил самообороны, а направлялись на проекты с длительным сроком использования. За счет их финансировалось лишь строительство кораблей для береговой охраны.

В связи с этим, отмечает газета, "среди экспертов в правительственной панели звучали мнения о том, что строительные облигации не могут быть использованы на объекты, на которые можно направить оборонный бюджет, в частности, на объекты проживания Сил самообороны страны". Однако, на фоне нехватки источников финансовых средств правительство приняло решение задействовать и строительные облигации для обеспечения оборонного бюджета.

Ранее на этой неделе правительство Японии внесло на рассмотрение парламента рекордный бюджет на сумму 114,4 триллиона иен (880 миллиардов долларов) на 2023 финансовый год (1 апреля 2023 — 31 марта 2024 года) с рекордной оборонной частью на 6,79 триллиона (52 миллиарда долларов).

Как сообщили изданию источники, за счет строительных займов предполагается обеспечить 434,3 миллиарда иен (3,36 миллиарда долларов), или около 6% от запрашиваемого оборонного бюджета. Правительство Японии понизило оценку роста экономики впервые за 11 месяцев

Япония намерена увеличить расходы на оборону к 2027 году до 2% ВВП. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов). Военные расходы в текущем 2022 финансовом году составили 5,4 триллиона иен (40 миллиардов долларов), примерно 1,24% ВВП. Чтобы достичь этой цели к 2027 году, по расчетам специалистов, Японии необходимо будет каждый год изыскивать дополнительно 4 триллиона иен (около 29,6 миллиарда долларов), из которых, как выяснилось, 1 триллион (7,4 миллиарда долларов) взять негде.

Чтобы изыскать эти средства, правительство рассматривает возможность повышения корпоративных налогов, что даст 70-80 миллиардов иен (518-592,6 миллиона долларов) в год, налога на табачные изделия, прежде всего, на электронные сигареты, так как сейчас они облагаются меньшим налогом, чем "бумажные" — 20 миллиардов иен (148 миллионов долларов), перераспределение средств на восстановление — еще 20 миллиардов иен (148 миллионов долларов).