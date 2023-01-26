МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Компания SAP сегодня заявила, что планирует сократить 3 000 рабочих мест, или 2,5% от общего числа сотрудников, и изучить возможность продажи оставшейся доли в компании Qualtrics, чтобы сосредоточиться на стратегических областях роста и работать более эффективно. Чистая прибыль Volvo снизилась на 0,2 процента в 2022 году

Планируя сокращение рабочих мест, SAP присоединяется к другим крупным технологическим компаниям, включая Microsoft и Amazon, которые также прибегают к увольнениям для снижения расходов.

SAP сообщила о 30%-ном росте выручки своего облачного бизнеса в 4-м квартале, чему способствовал высокий спрос на программное обеспечение HANA.

Аналитики опасаются, что прибыльный сегмент облачных вычислений крупных технологических компаний может сильно пострадать, поскольку клиенты стремятся сократить расходы.

Операционная прибыль SAP за три месяца по декабрь выросла на 17% до 1,71 млрд евро, выручка составила 8,44 млрд евро.