МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Diageo, крупнейший в мире производитель спиртных напитков, превысил прогнозы продаж за 1-е полугодие. Компания повысила цены, кроме того, все больше людей стали пить элитные спиртные напитки. СМИ рассказали об успешном импортозамещении элитного алкоголя

Базирующаяся в Лондоне компания, которая производит джин Tanqueray, ром Captain Morgan's и водку Ketel One, заявила, что чистые продажи за шесть месяцев по 31 декабря выросли на 9,4%, превысив прогнозы аналитиков — те в среднем предполагали рост на 7,9%.

Органический объем продаж увеличился на 1,8%, что предполагает влияние роста цен в размере 7,6 процентного пункта. Органическая операционная прибыль Diageo выросла на 10%.

Рынок спиртных напитков остался устойчивым в условиях глобального кризиса стоимости жизни, который сказался на объеме продаж других компаний, производящих потребительские товары. Даже переходя на более дешевые марки продуктов питания, потребители продолжают покупать дорогие второстепенные товары, чтобы "побаловать себя".

Со времен пандемии Diageo также выигрывала от того, что люди в период самоизоляции привыкли покупать более дорогие виды алкоголя. Компания и ее конкуренты вложили значительные средства в маркетинг и улучшение своей продукции, чтобы воспользоваться новым спросом, сосредоточившись на премиальных брендах, таких как бурбон Bulleit и текила Don Julio.

"Мы считаем, что у нас есть все возможности для достижения своих среднесрочных прогнозов относительно устойчивого роста органических чистых продаж в диапазоне от 5% до 7% и устойчивого роста органической операционной прибыли в диапазоне от 6% до 9% в период с 2023 по 2025 финансовый год", — сказал генеральный директор компании Айван Менезес.