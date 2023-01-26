МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Купюры номиналом в 5 тысяч рублей четвертый год подряд опережают купюры в 1 тысячу по такому показателю, как удельный вес в общем количестве банкнот, свидетельствуют данные Банка России, которые проанализировало РИА Новости. ЦБ выпустил монеты "Георгий Победоносец" и "Золотой червонец"

По итогам прошлого года доля пятитысячных купюр выросла до 37% с 33% от всех банкнот, а тысячных, напротив, уменьшилась — до 20% с 22%.

Доминирование доли старшего номинала над младшим фиксируется на протяжении последних четырех лет. Согласно данным регулятора, тренд обозначился в 2019 году, когда доли обеих купюр в общем количестве банкнот практически сравнялись, составив 26% и 25% соответственно. До тех пор доля тысячной купюры превалировала над пятитысячной.

По данным ЦБ, объем наличных денег в обращении на начало 2023 года составил 16,4 триллиона рублей, что на 2,3 триллиона рублей больше показателя годом ранее. Всплеск спроса на наличные наблюдался в течение 2022 года дважды: первый раз — в феврале-марте, но тогда он был непродолжительным. Вторая волна была отмечена в сентябре, однако уже в октябре рост спроса замедлился. Кроме того, традиционный предновогодний спрос на наличные был зафиксирован в декабре.