Минвосток приготовит льготы предприятиям по выпуску вооружения и экипировки в ДФО и Арктике
МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минвостокразвития подготовило проект постановления правительства РФ, благодаря которому банкам планируют компенсировать недополученные доходы от выделения льготных кредитов предприятиям по производству военной техники, вооружения, экипировки, работающим в условиях преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики.
Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.
"Проект… разработан в целях обеспечения возможности представления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке, резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов по производству техники, вооружения, экипировки на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке.
Ранее вице-премьер – полпред главы госудаоства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны. Кроме того, сообщалось, что на Дальнем Востоке собираются наладить производство багги, квадроциклов и беспилотников для российской армии.
https://1prime.ru/finance/20230126/839600340.html