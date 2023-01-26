МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минвостокразвития подготовило проект постановления правительства РФ, благодаря которому банкам планируют компенсировать недополученные доходы от выделения льготных кредитов предприятиям по производству военной техники, вооружения, экипировки, работающим в условиях преференциальных режимов Дальнего Востока и Арктики. Глава Минвостока назвал сумму доходов бюджета от инвестпроектов в ДФО

Соответствующий проект постановления правительства "О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации" опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов.

"Проект… разработан в целях обеспечения возможности представления субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке, резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, свободного порта Владивосток и Арктической зоны Российской Федерации для реализации инвестиционных проектов по производству техники, вооружения, экипировки на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации", — сказано в пояснительной записке.

Ранее вице-премьер – полпред главы госудаоства на Дальнем Востоке Юрий Трутнев предложил создать в России "патриотическую" территорию опережающего развития для проектов, которые работают на оборону страны. Кроме того, сообщалось, что на Дальнем Востоке собираются наладить производство багги, квадроциклов и беспилотников для российской армии.