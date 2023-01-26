ЦБ: международные резервы России достигли 594,6 миллиарда долларов с 13 по 20 января
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 января увеличились на 0,4% и составили 594,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ.
"Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
https://1prime.ru/finance/20230126/839600364.html
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