МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 13 по 20 января увеличились на 0,4% и составили 594,6 миллиарда долларов, говорится в материалах ЦБ. СМИ: британский энергооператор отменил запуск резервных электростанций

"Объем международных резервов по состоянию на 20 января составил 594,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,6 миллиарда долларов США, или на 0,4%, под воздействием положительной переоценки", — говорится в сообщении регулятора.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.