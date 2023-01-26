МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Международная платежная система Mastercard потеряла в 2022 году 30 миллионов долларов из-за приостановки деятельности в России, сообщила компания в финансовой отчетности.

"Убыток до налогообложения за весь 2022 год в 30 миллионов долларов США был напрямую связан с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в РФ", — сообщила компания.

Общие убытки от деятельности в России компания оценила в 67 миллионов долларов — в основном они были связаны с дополнительными расходами на персонал. Однако вместе с тем она учла выгоду в 37 миллионов долларов, полученную компанией из-за меньших выплат российским клиентам, поэтому в итоге убыток Mastercard до налогообложения из-за ухода из России составил 30 миллионов долларов.

Masterсard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. Международные системы Visa и Mastercard в начале марта сообщили, что приостанавливают операции в России.