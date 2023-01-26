МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Перебои с поставкой наличного доллара возникли в украинских банках, из-за чего затруднена покупка иностранной валюты в обменниках и получение средств с валютных депозитов, сообщает украинское издание "Страна.ua". СМИ: МВФ может предоставить Киеву пакет помощи на 16 миллиардов долларов

"Сложности с покупкой наличного доллара на этой неделе возникают как в небанковских обменниках, так и в кассах банков. Его либо нет совсем, либо не удается приобрести суммы от 100 долларов и выше (есть лишь мелкие суммы). Из-за чего время от времени подрастает цена валюты на черном рынке", — сообщает издание, подчеркивая, что в среду цена на доллар поднималась с 40,53 до 40,7 гривны.

Отмечается, что максимальный начальный курс продажи доллара достигает 41 гривны. Такой максимум на продаже держали банки ПУМБ, Айбокс Банк и Асвио Банк.

"Действительно, снова возникли сложности с логистикой — в Украину сейчас не удается своевременно в нужном объеме завозить долларовую банкноту… Это не глобальная неразрешимая проблема, а чисто техническая и временная. Думаю, что она будет решена уже на следующей неделе, может, даже в понедельник", — объяснил изданию заместитель председателя правления одного из банков.

Банки тем временем призывают покупателей доллара подождать с приобретением валюты, а вкладчиков с депозитами — делать предварительные заказы на снятие валюты со счетов.

Украинские банки ранее уже сталкивались с дефицитом наличной иностранной валюты. Нацбанк Украины (центробанк) в сентябре 2022 года сообщил, что в украинских банках временно наблюдалась нехватка наличных долларов из-за возникших проблем с доставкой валюты из-за границы.