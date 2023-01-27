МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Евросоюз позорно провалил операцию по легализации украденного у России, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В Европе нашли способ "временно задействовать" замороженные активы России

"Бедные "европейские юристы" не нашли "четких юридических оснований" для ареста российских активов (но они в ЕС арестованы, без оснований), но нашли возможность "временно" использовать российские активы на восстановление Украины. Операция по легализации украденного позорно провалена", — написал Клишас в своем Teleram-канале.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на источники, сообщило, что юридическая служба ЕС проинформировала государства союза, что он имеет основания временно задействовать по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины. Согласно позиции юристов ЕС, план является осуществимым с правовой точки зрения при условии, что активы не будут экспроприированы. Данные условия означают, что основная сумма заимствования и проценты будут в определенный момент возвращены России. Агентство отмечает, что представители G7 и ЕС заявили об отсутствии четких юридических оснований для простого ареста российских активов. Вместо этого в качестве первого шага ЕС рассматривает возможность объединения этих средств с целью получения прибыли, которая может быть использована для финансирования восстановления Украины.