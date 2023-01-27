МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Глава национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что помощь международных партнеров и МВФ в текущем году может превысить 38 миллиардов долларов США и перекрыть дефицит госбюджета страны. Американские фондовые индексы снижаются на финансовых отчетах компаний

Министр финансов Украины Сергей Марченко в октябре 2022 года заявил, что в следующем году государство нуждается в дополнительном внешнем финансировании для уменьшения дефицита госбюджета, который оценивается в 38 миллиардов долларов.

"Международная помощь и сотрудничество с МВФ позволят профинансировать значительный дефицит бюджета и поддержать международные резервы на достаточном уровне. Учитывая уже анонсированные объемы международной помощи и прогресс в переговорах с МВФ, общий объем официального финансирования в 2023 году может превысить 38 миллиардов долларов США", – приводит слова Пышного издание "УНН".

Ранее Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам.