МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2022 году поднялась на 31,7% в годовом выражении, составив 1,863 триллиона вон (примерно 1,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании. Чистая прибыль Kia Motors выросла на 14 процентов за 2022 год

Приходящаяся на акционеров чистая прибыль поднялась на 16% год к году, до 1,196 триллиона вон (970 миллионов долларов). Операционная прибыль снизилась на 12,5% в годовом выражении и составила 3,551 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов). Выручка компании увеличилась на 12,9%, достигнув 83,467 триллиона вон (67,8 миллиарда долларов), также следует из сообщения.

В четвертом квартале компания получила чистый убыток в 212,4 миллиарда вон (чуть более 170 миллионов долларов) после прибыли годом ранее. Приходящийся на акционеров убыток достиг 346 миллиардов вон (280 миллионов долларов). Операционная прибыль упала в 11 раз, до 69,3 миллиарда вон (56 миллионов долларов), а выручка поднялась на 5,2% — до 21,858 триллиона вон (17,8 миллиарда долларов).

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.