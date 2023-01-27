Чистая прибыль LG достигла примерно 1,5 миллиарда долларов в 2022 году
МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль корейской LG Electronics, одного из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, в 2022 году поднялась на 31,7% в годовом выражении, составив 1,863 триллиона вон (примерно 1,5 миллиарда долларов), следует из отчетности компании.
Приходящаяся на акционеров чистая прибыль поднялась на 16% год к году, до 1,196 триллиона вон (970 миллионов долларов). Операционная прибыль снизилась на 12,5% в годовом выражении и составила 3,551 триллиона вон (2,9 миллиарда долларов). Выручка компании увеличилась на 12,9%, достигнув 83,467 триллиона вон (67,8 миллиарда долларов), также следует из сообщения.
В четвертом квартале компания получила чистый убыток в 212,4 миллиарда вон (чуть более 170 миллионов долларов) после прибыли годом ранее. Приходящийся на акционеров убыток достиг 346 миллиардов вон (280 миллионов долларов). Операционная прибыль упала в 11 раз, до 69,3 миллиарда вон (56 миллионов долларов), а выручка поднялась на 5,2% — до 21,858 триллиона вон (17,8 миллиарда долларов).
LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.
https://1prime.ru/finance/20230127/839607930.html