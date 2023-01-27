МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Доля валютных кредитов, выданных юридическим лицам в России, в декабре 2022 года снизилась до минимальных за прошедший год 14,8%, следует из материалов Банка России. Названы валюты, которые будут расти в 2023 году

За прошедший год показатель снизился на 8,7 процентного пункта — в январе 2022 года валютизация корпоративных кредитов составляла 23,5%. Доля розничных кредитов в валюте с начала года снизилась до 0,1% с 0,2%.

По данным ЦБ, весь портфель корпоративных кредитов на конец декабря прошлого года составлял 59 триллионов рублей, розничных — 27,4 триллиона рублей.

Также регулятор раскрыл данные о валютизации вкладов физлиц и средств организаций — она снизились до 10,2% в декабре с 19,9% в январе. Доля валютных средств организаций снизилась до 18,2% с 29,2%.

Портфель средств юрлиц на конец года составил 44,98 триллиона рублей, средств физлиц — 36,6 триллиона рублей.