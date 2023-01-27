МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Международные резервы России к концу года останутся примерно вблизи текущих значений, поскольку после "очень сложной" первой половины года их пополнение может начаться со второго полугодия, прокомментировал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Финансист объяснил увеличение международных резервов России

Международные резервы РФ с 13 по 20 января увеличились на 2,6 миллиарда долларов, или на 0,4%, и составили 594,6 миллиарда долларов, сообщил накануне Банк России. А за неделю с 6 по 13 января эти активы увеличились на 10 миллиардов долларов, или на 1,7%, также следует из материалов ЦБ.

"Мы не разделяем эсхатологические прогнозы о том, что резервы Банка России в юанях закончатся в 2023 году, так как эти прогнозы базируются на заведомо заниженных ожиданиях. Мы предполагаем, что на конец года резервы будут находиться на текущем уровне, так как ожидаем пополнение резервов начиная со второй половины 2023 года", — сказал Гришунин, добавив, что первая половина года будет очень сложной с точки зрения пополнения резервов.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 8,4% и на 1 января текущего года составляли 577,5 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.