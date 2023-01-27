МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Холдинг "Синара – транспортные машины" (входит в группу "Синара") в 2022 году, по предварительным данным, увеличил выручку по МСФО на 8% по сравнению с предыдущим годом – до 96,4 миллиарда рублей, ожидает в 2023 году рост до 122 миллиардов рублей, сообщила компания. Чемезов сообщил об увеличении выручки "Ростеха" вопреки санкциям

"Консолидированная выручка от реализации продукции и услуг холдинга по предварительным оценкам составит 96,4 млрд рублей, что на 8% выше выручки предыдущего года по отчетности холдинга СТМ, подготовленной в соответствии со стандартами МСФО… Главные финансовые показатели холдинга улучшились либо в целом сохранились на том же уровне, подтверждая стабильное финансовое положение", — пишет группа.

Группа в 2022 году выпустила и реализовала 140 вагонов электропоездов (+10 единиц к прошлому году), 118 электровозов (+12 единиц), 49 маневровых тепловозов (+18 единиц), 708 единиц путевой техники (-136 единиц), проведено обслуживание и ремонт 330 единиц локомотивов (-17 единиц). Сервисное обслуживание на площадках компании прошли более 8100 секций локомотивов.

Активное развитие получили направление городского общественного транспорта (реализовано 129 единиц) и инфраструктурные услуги – запущен проект оказания нового сервиса по очистке щебеночного балласта верхнего строения пути, а также электроконтактная сварка рельсов в пути.

Компания оценивает, что EBITDA в 2022 году, предварительно, выросла на 22% — до 8,2 миллиардов рублей, чистая сумма долга — на 3,5% — до 25,8 миллиарда рублей. СТМ отмечает, что долговая нагрузка сохраняется на комфортном для холдинга уровне. Соотношение чистый долг к EBITDA в 2022 году составил 3,2. Холдинг СТМ в прошедшем году продолжил оптимизацию долгового портфеля, разместив третий выпуск облигаций на 10 миллиардов рублей со сроком обращения пять лет. Средства от размещения были направлены на замещение краткосрочных и дорогостоящих кредитов.

"При этом наши планы на 2023 год предполагают рост, который СТМ прогнозируют в связи с завершением фазы адаптации и трансформации, успешно пройденной холдингом в непростом 2022 году, достигнутой стабилизацией и новыми возможностями для развития. Ожидается рост выручки – до 122 млрд рублей", – отметил гендиректор СТМ Виктор Леш, которого цитирует компания.