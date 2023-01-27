БРЮССЕЛЬ, 27 янв — ПРАЙМ. Использование доходов с замороженных российских активов для восстановления Украины превратит Евросоюз в запретную зону для инвестиций со стороны незападных стран, заявил РИА Новости французский эксперт, основатель телеканала TV Libertés Шарль Гав. В Швейцарии не нашли оснований для перевода на Украину российских активов

Юридическая служба ЕС проинформировала страны объединения о наличии основания для временного задействования по меньшей мере 33,8 миллиарда евро из замороженных активов российского ЦБ для восстановления Украины, написало агентство Блумберг со ссылкой на источники. Но, согласно позиции юристов ЕС, активы не должны быть экспроприированы, вместо этого средства могут быть объединены с целью получения прибыли, которую уже можно будет использовать для финансирования восстановления Украины.

"ЕС должен понимать, что все страны мира, против которых Европа уже ввела санкции, такие как, например, Китай, внимательно следят за нынешней юридической горячкой Европы вокруг "использования российских государственных средств" для получения процентов, которые будут конфискованы. Я считаю, что Европа станет запретной инвестиционной зоной для незападного мира в тот день, когда она конфискует российские активы", — сказал Гав.

По его мнению, на данный момент нет никакой правовой базы для конфискации активов иностранного государства, а раз российские средства не конфискованы, то и приносимые активами проценты не могут быть конфискованы.

"У "Большой семерки" нет полномочий что-либо решать. Это было бы колоссальным злоупотреблением властью… И если страны-члены ЕС решат продать эти российские активы, которые они конфискуют, кому они их продадут? Какой инвестор купит активы, запятнанные серьезными юридическими нарушениями? Все эти политики воображают, что обсуждение такой возможности означает, что проблема рассмотрена и решена. Это глупо", — добавил французский эксперт.

По его словам, ЕС фактически выставляет себя победителем в этом конфликте и не знает, что произойдет, если Россия его выиграет. Гав считает, что разговоры о восстановлении Украины нужно начинать после завершения конфликта, то есть после победы одной из стран или урегулирования конфликта путем переговоров.

Впрочем, в любом случае для получения существенной суммы процентами потребуются годы, продолжил он. "Доходность от "пускания в дело" российских денег будет низкой", — отметил эксперт. В качестве примера он привел вложенные Россией 3,4 миллиарда евро в немецкие облигации на депозите в Бундесбанке под примерно 1%: в общей сложности за год в виде процентов набежит 34 миллиона евро, чего крайне мало для восстановления Украины.

Реальная проблема для Европы заключается совсем в другом, уверен Гав: "Если инфляция снизится, а процентные ставки вырастут до 5 или 6% по оптимистичному сценарию, все европейские страны с высокой задолженностью будут испытывать большие трудности с погашением своих чрезмерных долгов… Это представляет большие проблемы, чем их размышления о том, что делать с российскими активами".