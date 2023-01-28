МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Информация об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции", опубликованная в сети, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в компании. "Яндекс" опроверг сообщения об угрозе для данных пользователей

"Информация об утечке данных клиентов "Газпромбанк Инвестиции", опубликованная в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности. Утечка данных через внешний взлом систем на сегодняшний день невозможна, поскольку все базы данных клиентов полностью изолированы от внешней сети", — говорится в сообщении.

Также уточняется, что количество клиентов, указываемое в "утечке", "более чем в десять раз отличается от реального объема клиентской базы брокера".

Ранее в сети стали публиковать якобы "слитые" персональные данные клиентов "Газпромбанк Инвестиции", в частности ФИО, телефоны, адреса электронной почты, паспортные данные и прочее, также утверждалось, что ситуация коснулась якобы более чем 34 тысяч клиентов компании.

"Газпромбанк Инвестиции" инициировал проверку подлинности данных, а также уведомил надзорные органы, которые проводят собственную проверку", — добавляется в сообщении.