МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

В пятницу в телеграм-каналах появилась информация о том, что в сеть были выложены исходные коды сервиса для инвестиций на фондовом и валютном рынке "Газпромбанк Инвестиции". Отмечалось, что в этих файлах были обнаружены текстовые выгрузки, содержащие персональные данные клиентов.

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов компании "Газпромбанк Инвестиции", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии с законодательством о персональных данных оператор уведомил Роскомнадзор об инциденте в установленные сроки.

В компании РИА Новости сообщили, что информация об утечке данных клиентов, опубликованная в сети, не соответствует действительности. Добавлялось, что компания инициировала проверку подлинности данных, а также уведомила надзорные органы, которые проводят собственную проверку.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.