МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. В России появился новый вид мошенничества — злоумышленники предлагают людям работу, а в действительности похищают средства с их банковских карт, пишут "Известия". Юрист рассказал о новой схеме телефонных мошенников

Преступники размещают в интернете вакансии и ждут отклика кандидатов. Далее соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты, а затем и код из SMS — якобы для перечисления гонорара — однако на деле это лишь уловка, чтобы похитить деньги.

Как рассказали в "Сбере", "наниматель" ведет диалог с потенциальной жертвой максимально правдоподобно — ее якобы принимают на работу, присылают ей договор и даже могут поставить задачу. Далее мошенники просят сказать номер карты, а затем и код из SMS, поступивший "сотруднику", якобы это необходимо для перечисления гонорара. Но если назвать код, мошенники легко могут списать деньги с чужой карты.

По словам эксперта по уголовному процессу компании "Актион Право" Ислама Рамазанова, такая схема бывает и обратной — злоумышленники могут находить жертв на порталах с резюме, звонить соискателям и убеждать в том, что они уже фактически приняты на работу, — а затем пытаться похитить их средства.

Главный специалист отдела комплексных систем защиты информации компании "Газинформсервис" Дмитрий Овчинников считает, что новая схема обмана со стороны лжеработодателей стала возможной, с одной стороны, благодаря популяризации удаленной работы. Теперь, чтобы провести "собеседование", мошенникам не нужно арендовать офис — достаточно сделать фиктивный сайт компании-работодателя.

Специалисты дали ряд советов, как обезопасить себя. Прежде всего, следует проверить информацию о работодателе — в этом поможет официальный сайт компании, где можно ознакомиться и с открытыми вакансиями, и с реальными контактными данными. В такой проверке также помогут крупные рекрутинговые порталы.

"Важно помнить, что начисление заработной платы производится по реквизитам, а не по платежным данным, таким, как номер карты, код с обратной стороны или срок действия, Для финансовых операций желательно иметь отдельный телефон и не публиковать его в открытом доступе. И, конечно, никому и никогда нельзя сообщать коды аутентификации из SMS", — предупредил Рамазанов.