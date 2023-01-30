МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Новый инструмент платежа — наклеиваемые на смартфоны стикеры для бесконтактной оплаты покупок — по многим параметрам напоминает банковскую карту, рассказал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. НСПК разработала "табличку" для бесконтактной оплаты в магазинах

О тестировании стикеров объявили несколько крупных российских банков.

По словам Муртазина, внутри стикера есть чип NFC — технология беспроводной передачи информации. "В него вписаны данные, все работает точно так же. Если сумма превышает тысячу рублей, нужно ввести пин-код. Если вы потеряете стикер, действовать нужно точно так же, как при потере банковской карты. Единственная разница, что это именно платежный стикер, который вы можете прикрепить куда угодно. Что касается их безопасности, сигнал у стикеров перехватить невозможно, как и у бесконтактных карт, это напрасные опасения", – сказал Муртазин.

Как прогнозирует аналитик, платежные стикеры не будут пользоваться большой популярностью.

"Платежные стикеры хорошо подходят для детей, для молодежи, когда родители не хотят давать банковскую карту, чтобы ребенок не видел данные и не мог что-то оплатить вне реального мира, например, в интернете. В остальных случаях это не очень нужно", — отметил Муртазин.

Он добавил, что такой способ бесконтактной оплаты смартфоном могут, например, использовать владельцы iPhone — которые ранее платили через Apple Pay.