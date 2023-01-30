МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Правительство продлевает льготное финансирование предприятий радиоэлектронной промышленности, на эти цели в 2023 году выделят около 7,5 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мантуров поддержал создание технопарка радиоэлектроники в Твери

"Правительство приняло решение продлить льготное финансирование отечественных предприятий. И на эти цели в текущем году в рамках государственной программы будет выделено около 7,5 миллиардов рублей", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что заемные средства по ставкам до 5% годовых теперь доступны и производителям телекоммуникационного и офисного оборудования. С одного года до пяти лет увеличен период льготного кредитования, добавил премьер.

"Принятые меры позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники. Ну и ускорить создание новых собственных высокотехнологических производств в этом стратегически важном секторе", — подчеркнул он.