МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Группа "Русагро", один из крупнейших российских агрохолдингов, в 2022 году увеличила выручку на 6%, до 258,578 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании. Общая выручка "Ленты" выросла на 11 процентов в 2022 году

"За 12 месяцев 2022 года консолидированная выручка "Русагро" до межсегментных элиминаций составила 258,578 миллиарда рублей. По сравнению с 12 месяцами 2021 года показатель вырос на 6% (плюс 15,472 миллиарда рублей)", — говорится в материалах.

Рост показателя компания связывает с ростом выручки всех бизнес-сегментов, кроме сельскохозяйственного: он столкнулся с существенным падением цен реализации и с переносом объема продаж на первую половину 2023 года в ожидании улучшения рыночной конъюнктуры. Кроме того, негативно повлияла и задержка в сборе урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Группа "Русагро" входит в пятерку ведущих российских производителей свинины, также это один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции.