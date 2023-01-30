МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. РЖД сделали на сайте возможность оплачивать билеты на поезда дальнего следования через систему быстрых платежей (СБП), весной 2023 года такая опция появится и в мобильном приложении, сообщила компания. Москвичи смогут протестировать СБП на турникетах в метро

Ранее оплачивать билеты на поезда дальнего следования через СБП можно было только в кассах вокзалов.

"Подключили сервис оплаты электронных билетов на поезда дальнего следования на нашем сайте к системе быстрых платежей (СБП). Больше не нужно вводить данные банковской карты и подтверждать платежи с помощью SMS. Все гораздо быстрее и проще", — говорится в сообщении РЖД.

Компания приводит схему оплату через этот сервис. "… оформляете билет на нужный поезд; при оплате выбираете кнопку СБП; сканируете динамический QR-код на экране компьютера; покупка завершена", — перечисляет шаги компания.

РЖД уточняют, что сохранится возможность оплачивать билет и привычным способом – вводя данные карты.

"Весной возможность покупать билеты с помощью этой опции появится и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам". Причем не только на дальние, но и на пригородные поезда", – сообщают РЖД.