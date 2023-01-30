МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Средняя ставка по ипотеке в РФ по итогам декабря снизилась до 6,65% с ноябрьских 7,11%, а без учета договоров долевого участия — до 9,57% против 9,67% месяцем ранее, говорится в материалах Центробанка. ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки по вкладам топовых банков

"Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК (ипотечное жилищное кредитование — ред.) в декабре 2022 года существенно снизилась до 6,65% (7,11% в ноябре) вследствие увеличения второй месяц подряд доли ИЖК по ДДУ (44,7% против 38,6% месяцем ранее), процентная ставка по которым традиционно ниже. При этом процентная ставка по ИЖК без учета ИЖК по ДДУ также снизилась и составила 9,57% (9,67% месяцем ранее)", — привел данные регулятор.

Задолженность по ипотеке продолжала увеличиваться и к концу 2022 года составила 13,8 триллиона рублей, при этом темп прироста задолженности за месяц ускорился до 2,3% по сравнению с 1,6% по состоянию на начало декабря.

Таким образом, годовой прирост портфеля по ипотечным кредитам составил 17,6%, или 2,1 триллиона рублей, обеспечив порядка 85% прироста задолженности по кредитам физлиц. Более полугода на ипотеку приходится половина кредитной задолженности населения, отмечает ЦБ.