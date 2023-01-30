МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Средний срок ипотеки в России по итогам декабря достиг исторического максимума в 24,1 года, следует из данных ЦБ. ЦБ оценил объем средств физлиц и юрлиц в российских банках

Согласно данным регулятора, средний срок по жилищным кредитам, выданным российскими банками в декабре, резко вырос — на 5,9 месяца — до 289,4 месяца, что стало рекордным уровнем как минимум с начала 2018 года (более ранних данных ЦБ не раскрывает).

За год средний срок ипотеки увеличился на 32,3 месяца, или на 2,7 года, при этом в 2021 году средний срок вырос на 32 месяца, а в 2020 году — лишь на 10 месяцев.

Одновременно количество выданных ипотек в декабре подскочило на 36,8% — до максимума с декабря 2021 года в 176,2 тысячи единиц. Средний размер ипотеки к концу прошлого года вырос до рекордных 3,95 миллиона рублей против 3,65 миллиона рублей месяцем ранее и 3,3 миллиона рублей по итогам 2021 года.

В целом за 2022 год было выдано 1,327 миллиона жилищных кредитов на 4,8 триллиона рублей против 1,9 миллиона ссуд на 5,7 триллиона рублей в 2021 году. Таким образом, количество выданных ссуд в 2022 году снизилось на 30%, а общий объем — на 15,5%.