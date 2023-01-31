МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы Unicredit по итогам 2022 года выросла втрое и составила 6,47 миллиарда евро, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль Samsung Electronics выросла на 40 процентов в 2022 году

Операционная прибыль выросла на 32,2%, до 10,782 миллиарда евро. Чистый процентный доход группы составил 10,692 миллиарда евро, что на 18,6% выше, чем в предшествовавшем году. Выручка в минувшем году увеличилась на 13,6%, до 20,343 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала группа получила чистую прибыль в 2,466 миллиарда евро после убытка в 875 миллионов годом ранее. Операционная прибыль выросла в 1,6 раза, до 3,246 миллиарда евро. Чистый квартальный процентный доход вырос на 43%, до 3,428 миллиарда евро. Выручка за эти три месяца увеличилась на 29%, до 5,719 миллиарда евро.

Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.