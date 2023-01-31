МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов на 30 ноября оценивается в 5,7 триллиона рублей, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Goldman Sachs провел реструктуризацию российских активов, сообщили СМИ

"По заблокированным активам. У нас по состоянию на 30 ноября по отчетности 5,7 триллиона рублей заблокированных активов, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам", — сказала она, выступая на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".

"Очень тяжелая история, именно она была принята во внимание при принятии решения о том, чтобы запретить неквалифицированным инвесторам приобретать в дальнейшем соответствующие ценные бумаги", — добавила она.