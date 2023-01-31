АЛМА-АТА, 31 янв — ПРАЙМ. Профицит текущего счета платежного баланса Казахстана в прошлом году, по предварительным данным, составил 6,3 миллиарда долларов после дефицита в объеме 7,9 миллиарда — в 2021 году, сообщила пресс-служба центробанка страны. Дефицит торгового баланса Таджикистана увеличился в 2022 году

"Текущий счет платежного баланса сложился с профицитом в 6,3 миллиарда долларов США. По итогам 2021 года был зафиксирован дефицит в 7,9 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении пресс-службы.

Регулятор пояснил, что переход текущего счета из отрицательной зоны в положительную связан с улучшением торгового баланса, профицит которого достиг 35,1 миллиарда долларов, по сравнению со значением 2021 года в 16,4 миллиарда.

"Рост профицита обеспечен опережающим темпом роста экспорта товаров над импортом. Экспорт товаров вырос на 40,7% в сравнении с 2021 годом и достиг 84,8 миллиарда долларов США. Экспорт товаров поддерживался устойчивым внешним спросом и высоким уровнем мировых цен на сырье, в частности, на нефть. Так, экспорт нефти и газового конденсата вырос на 50,9% и составил 46,9 миллиарда долларов", — отмечается в пресс-релизе ЦБ. Импорт товаров, в свою очередь, увеличился на 19,6%, до 49,7 миллиарда долларов.

Доходы иностранных прямых инвесторов в отчетном периоде выросли на 15,1% и составили 26,3 миллиарда долларов. "Таким образом, рост доходов иностранных инвесторов сдерживает улучшение текущего счета, компенсируя положительный вклад увеличения экспорта товаров", — прокомментировал регулятор.

Кроме того, по финансовому счету сформировалось положительное сальдо в размере 7 миллиардов долларов за счет роста иностранных активов и сокращения внешних обязательств резидентов. При этом положительное сальдо финансового счета обеспечено в основном за счет операций государственного сектора.