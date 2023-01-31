ЧЕЛЯБИНСК, 31 янв — ПРАЙМ. Челябинская область стала одним из первых регионов, где предприятие получило кредит от Сбербанка в рамках государственной программы "Промышленная ипотека", сообщила во вторник пресс-служба челябинского отделения Сбербанка. Сбербанк выдал первую промышленную ипотеку

"Челябинская область стала одним из первых регионов, где предприятие получило кредит от Сбербанка в рамках госпрограммы "Промышленная ипотека". Кредит на 33,6 миллиона рублей предоставлен компании "Альтернатива" под 5% годовых на 7 лет. Предприятие специализируется на производстве изделий для монтажа навесных вентилируемых фасадов", — говорится в сообщении.

Как уточнил управляющий ООО "Альтернатива" Максим Маеров, средства пойдут на приобретение недвижимости для расширения производства. "В дальнейшем мы планируем увеличить объемы выпуска продукции за счет увеличения производственных площадей", — цитирует пресс-служба слова Маерова.

Управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов отметил, что бизнес Челябинской области всегда открыт нововведениям, и во многих программах местные компании в числе первых.

Пресс-служба напоминает, что идея создания программы промышленной ипотеки принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он выступил с этой инициативой в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Механизм льготной промышленной ипотеки был запущен в сентябре. Он предполагает кредитование промышленных предприятий на приобретение производственных площадей в объеме до 500 миллионов рублей по ставке не более 5% годовых. В ноябре вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров также предложил расширить механизм промышленной ипотеки, включив в него не только приобретение площадей, но и их строительство, капремонт и реконструкцию. Сбербанк совместно с Минпромторгом ведет работу для изменения условий программы в соответствии с потребностями клиентов и расширения объемов поддержки.