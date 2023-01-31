МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. UBS Group AG прогнозирует год "неопределенностей", омраченный ускорением инфляции и повышением процентных ставок. Швейцарский банк также отчитался за последний квартал о превосходящих ожидания результатах. Чистая прибыль Unicredit выросла втрое в 2022 году

Крупнейший в мире банк по управлению состояниями открыл сезон отчетности европейских кредиторов, многие из которых сокращают рабочие места и затраты в свете сходящего на нет экономического роста.

UBS предупредил, что инфляция, повышение процентных ставок и ситуация на Украине омрачают перспективы и сказываются на настрое клиентов. Он также добавил, что снижение цен на активы и ухудшение уверенности клиентов могут сказаться на бизнесе, хотя повышение процентных ставок принесет выгоду.

Чистая прибыль швейцарского банка, подлежащая распределению между акционерами, в 4-м квартале выросла на 23% до 1,7 млрд долларов, несмотря на спад на финансовых рынках. Этому способствовало сокращение затрат. Средняя оценка 21 аналитика, опрошенного UBS, составляла 1,3 млрд долларов.

"Мы начинаем 2023 год с позиции силы", — сказал гендиректор Ральф Хамерс.

Чистая прибыль за год составила 7,6 млрд долларов, тогда как консенсус-прогноз был равен 7,3 млрд долларов.

UBS объявил, что планирует выкупить в этом году акции более чем на 5 млрд долларов. В 2022 году были выкуплены акции на 5,5 млрд долларов.

Банк предложил повысить дивиденд за прошлый год до 0,55 доллара за акцию. В 2021 году он составил 0,51 доллара.

UBS указал, что чистые новые активы, приносящие комиссионные, в сфере управления состояниями составили 23,3 млрд долларов, причем высокие результаты были достигнуты в Швейцарии.

Чистые новые депозиты корпоративных клиентов и в сфере международного управления состояниями в Швейцарии составили в 4-м квартале 8 млрд долларов, а за весь год — 9 млрд долларов.