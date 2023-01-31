ЕРЕВАН, 31 янв — ПРАЙМ. Центральный банк Армении оставил неизменной ставку рефинансирования на уровне 10,75% годовых, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе регулятора. Золото подешевело на ожиданиях повышения ставки рефинансирования в США

"На заседании совета Центрального банка, состоявшемся 31 января, было принято решение оставить ставку рефинансирования неизменной, установив ее на уровне 10,75%", — говорится в сообщении.

Ставка ломбардного репо установлена на уровне 12,25%, по привлеченным в ЦБ средствам других банков – 9,25%.

В последний раз ставка рефинансирования была повышена 13 декабря 2022 года — с 10,5% до 10,75%.

В целом армянский регулятор поднимал ставку с декабря 2020 года. Тогда она была повышена впервые за пять лет — с 4,25% до 5,25%.