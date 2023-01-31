МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России прорабатывает возможные дальнейшие действия для разблокировки активов российских инвесторов в иностранной инфраструктуре, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, выступая на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов". ЦБ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов на 30 января

"Мы видим, что финансовые организации активно включились в работу по подаче индивидуальных разрешений для разблокировки клиентских активов в (депозитариях — ред.) Euroclear и Clearstream", — сказала она, добавив, что если такие действия не увенчаются успехом, тогда ЦБ будет думать над какими-то другими решениями.

"Часть из возможных дальнейших действий сейчас находится в проработке, но пока мы ждем результата рассмотрения ходатайств финансовых организаций в бельгийский и люксембургский регуляторы", — добавила Шишлянникова.

"Мы видим, что ответ от Euroclear и Clearstream, бельгийского и люксембургского регуляторов — они для нас, хотелось бы, чтобы были более значимыми, а не только "рассматривают, и пока никаких решений нет", — пояснила она.

"Мы надеемся, что все-таки, возможно, этот процесс завершится позитивно и клиентские активы, которые не имеют отношения к санкционным лицам, будут выпущены из-под блокировки, что позволит решить значительную часть клиентских проблем на финансовом рынке", — подчеркнула она.

Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов на 30 ноября оценивался в 5,7 триллиона рублей, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, также уточняла она раньше на конференции.