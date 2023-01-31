ЦБ проработает дальнейшие действия для разблокировки активов инвесторов за границей
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России прорабатывает возможные дальнейшие действия для разблокировки активов российских инвесторов в иностранной инфраструктуре, сообщила директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова, выступая на конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".
"Мы видим, что финансовые организации активно включились в работу по подаче индивидуальных разрешений для разблокировки клиентских активов в (депозитариях — ред.) Euroclear и Clearstream", — сказала она, добавив, что если такие действия не увенчаются успехом, тогда ЦБ будет думать над какими-то другими решениями.
"Часть из возможных дальнейших действий сейчас находится в проработке, но пока мы ждем результата рассмотрения ходатайств финансовых организаций в бельгийский и люксембургский регуляторы", — добавила Шишлянникова.
"Мы видим, что ответ от Euroclear и Clearstream, бельгийского и люксембургского регуляторов — они для нас, хотелось бы, чтобы были более значимыми, а не только "рассматривают, и пока никаких решений нет", — пояснила она.
"Мы надеемся, что все-таки, возможно, этот процесс завершится позитивно и клиентские активы, которые не имеют отношения к санкционным лицам, будут выпущены из-под блокировки, что позволит решить значительную часть клиентских проблем на финансовом рынке", — подчеркнула она.
Объем заблокированных в иностранной инфраструктуре активов российских инвесторов на 30 ноября оценивался в 5,7 триллиона рублей, из них чуть больше 20% — это активы, которые принадлежат розничным инвесторам, также уточняла она раньше на конференции.
https://1prime.ru/finance/20230131/839636954.html