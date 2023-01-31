МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Агропромкомплектация" (торговые мари "Ближние горки", "Дмитрогорский продукт", "Искрене ваш") в прошлом году по сравнению с 2021 годом увеличила выручку на 13%, до 151 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Глава "Росатома" сообщил о рекордной выручке госкорпорации в 2022 году

"Оборот ГК "Агропромкомплектация" по итогу 2022 года увеличился на 13% и составил 151 012 миллиона рублей. Самый динамичный рост отмечен в направлении молочного животноводства", — говорится в сообщении.

Общий валовый надой вырос на 76,1%, до 199 тысяч тонн молока; суммарно на животноводческих площадках в Курской и Тверской областях содержится более 42 тысяч голов голштинской породы. В свою очередь объем производства свинины на убой в живом весе по итогам года вырос на 10,4%, до 270,7 тысячи тонн: свою долю в общем объеме российского промышленного производства группа оценивает в 5,1%.

"Несмотря на сложные погодные условия в 2022 году, аграрии группы компаний собрали более 253 тысяч тонн зерновых и зернобобовых, а также показали рекордный урожай по кормозаготовке — более 445 тысяч тонн грубых и сочных кормов, что на 41% больше, чем годом ранее", — также сообщается в пресс-релизе.

Группа компаний "Агропромкомплектация" — один из российских лидеров по производству свинины и молока. Группа компаний входит в перечень системообразующих предприятий РФ, производственные предприятия находятся в Тверской, Курской и Рязанской областях. Специализации — растениеводство, кормопроизводство, свиноводство, молочное и мясное животноводство, а также переработка и реализация продукции.