Миннефти Ирана отметило рост доходов страны от экспорта сырья
Глава Миннефти Ирана: доходы страны от экспорта нефтепродуктов выросли на 40 процентов
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доходы Ирана от экспорта нефти, газа, газового конденсата и нефтепродуктов с марта 2022 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
"Доходы, полученные Ираном за последние 10 месяцев от продажи нефти, газа, газового конденсата и нефтепродуктов, выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – приводит слова Оуджи агентство Shana.
https://1prime.ru/finance/20230131/839637519.html
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