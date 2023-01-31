МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доходы Ирана от экспорта нефти, газа, газового конденсата и нефтепродуктов с марта 2022 года выросли на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил во вторник министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Взрывы в Иране и нефть: куда развернутся цены

"Доходы, полученные Ираном за последние 10 месяцев от продажи нефти, газа, газового конденсата и нефтепродуктов, выросли почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", – приводит слова Оуджи агентство Shana.