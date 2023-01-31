МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Доля россиян, предпочитающих хранить сбережения в наличной форме, в январе достигла минимума с февраля прошлого года, опустившись до 30%, говорится в материалах ЦБ РФ. ЦБ отметил снижение средней максимальной ставки по вкладам топовых банков

"Доля предпочитающих хранить сбережения в наличной форме уменьшилась до 30% (-4 процентных пункта к декабрю), достигнув минимального значения с февраля 2022 года", — указал регулятор.

При этом в январе продолжила увеличиваться склонность респондентов к сбережению. Доля опрошенных, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, увеличилась до 54,9% (+0,6 процентного пункта к декабрю). И увеличилась доля респондентов, считающих, что сбережения лучше хранить на счете в банке (до 38%, +5 процентных пунктов к декабрю).

Также ЦБ сообщил, что в январе продолжился сильный рост обеспокоенности респондентов удорожанием жилищно-коммунальных услуг. Для большинства прочих товаров, входящих в опросную анкету, обеспокоенность ростом цен в январе также выросла.

Более заметно увеличилась доля респондентов, обеспокоенных ростом цен на лекарства (+7 процентных пунктов), фрукты и овощи (+6 процентных пунктов), электронику (+5 процентных пунктов) и стройматериалы (+5 процентных пунктов). Качественные оценки ожидаемой инфляции на месяц и год вперед и фактической инфляции за прошедший месяц и год в январе снизились.

Долгосрочные инфляционные ожидания в январе также уменьшились. Доля респондентов, считающих, что через три года инфляция будет заметно выше 4%, составила 45% (-7 процентных пунктов к декабрю).