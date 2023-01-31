МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Банк России предусмотрит пониженный размер плеча для начинающих инвесторов в рамках концепции изменения правил маржинальной торговли, сказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ РФ Ольга Шишлянникова. Названы пять причин, мешающие новичкам заработать на бирже

"Мы обсуждали этот вопрос и решили, что новички никогда не смогут научиться заниматься маржинальной торговлей, если им не дать возможность это делать. Потому что сам факт приобретения акций или облигаций не дает навыки именно в маржинальной торговле и не учит управлять этими рисками. Поэтому мы решили пойти по другому пути и решили, что для них введем более низкое плечо на начальной стадии", — сказала она журналистам в кулуарах конференции "Российский финансовый рынок перед лицом глобальных вызовов".

В настоящее время полностью урегулирован вопрос о маржинальной торговле ценными бумагами и фьючерсами, но опционы не подпадают под такое регулирование, что создает дополнительные риски для розничных инвесторов, добавила Шишлянникова. И, по ее словам, ЦБ РФ разработал концепцию, который в этом году планирует принять в виде нормативного акта, который будет рассчитывать риски по клиентским портфелям для маржинальной торговли по всем инструментам в них, что позволит управлять рисками клиента более адекватно.

Этим же нормативным актом будет предусмотрен пониженный размер плеча для начинающих инвесторов — не для всех, а для тех, кто только выходит на рынок и тех, кто пока не обладает должными знаниями и опытом, уточнила она.

"Для них разрешим маржинальную торговлю, но предусмотрим пониженный размер плеча, что позволит им на начальном этапе не принимать на себя избыточные риски", — заключила Шишлянникова.