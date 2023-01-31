2023-01-31T16:36:23+03:00
2023-01-31T16:36:23+03:00
2023-01-31T16:36:23+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20230131/839641088.html
Денежная масса России в национальном определении выросла в декабре
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Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре вырос на 7,2%, следует из данных ЦБ РФ. Показатель на 1 января 2023 года составил 82,388... ПРАЙМ, 31.01.2023
финансы, новости, россия, центробанк, денежная масса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре вырос на 7,2%, следует из данных ЦБ РФ.
Показатель на 1 января 2023 года составил 82,388 триллиона рублей после 76,873 триллиона на 1 декабря. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 5,515 триллиона рублей.