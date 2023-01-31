МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Объем денежной массы в национальном определении (денежный агрегат М2) в России в декабре вырос на 7,2%, следует из данных ЦБ РФ. ЦБ Узбекистана раскрыл причину роста денежных переводов из России

Показатель на 1 января 2023 года составил 82,388 триллиона рублей после 76,873 триллиона на 1 декабря. Таким образом, объем денежной массы за месяц увеличился на 5,515 триллиона рублей.