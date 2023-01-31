МОСКВА, 30 янв — ПРАЙМ. Госдолг Украины увеличился до 111 миллиардов долларов, что составляет 84,4% от ВВП, сообщил депутат Верховной рады, председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Эксперты оценили рост госдолга России в 2022 году

Ранее Гетманцев сообщал, что госдолг страны на конец ноября превысил 107,46 миллиарда долларов США, соотношение госдолга к ВВП составляло 83,1%.

"На сегодня общий объем госдолга составляет 111 миллиардов долларов. Это составляет 84,4% от ВВП. Долг увеличился, это определенная нагрузка на госбюджет… Сегодня в структуре нашего долга 60% это так называемые льготные кредиты, предоставленные на 35 лет с льготным периодом 10 лет неуплаты процентов", — сказал Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона.