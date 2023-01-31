Еврокомиссию предостерегли от гонки субсидий с США, пишет СМИ
Spiegel: Минфины семи стран ЕС предостерегли Еврокомиссию от гонки субсидий с США
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МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Главы семи Минфинов Евросоюза предостерегли еврокомиссара Валдиса Домбровскиса от гонки субсидий с США. Об этом пишет немецкий Spiegel со ссылкой на документ.
Ранее на прошлой недели министры финансов Эстонии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Чехии, Дании и Словакии направили Домбровскису письмо, в котором назвали адаптивную экономику и финансы, способствующие инвестициям и инновациям, основой конкурентоспособности Евросоюза.
При этом авторы указали, что "не оправданная явными провалами рынка" поддержка бизнеса может привести к "гонке субсидий" с США, которую некоторые страны-члены сообщества могут не выдержать и которая "вредна для ЕС в целом".
Главы Минфинов порекомендовали обратить внимание на "чрезмерное регулирование, медленные процедуры утверждения и чрезмерную бюрократию", негативно влияющие на привлекательность региона.
https://1prime.ru/finance/20230131/839642551.html
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