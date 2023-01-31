МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Главы семи Минфинов Евросоюза предостерегли еврокомиссара Валдиса Домбровскиса от гонки субсидий с США. Об этом пишет немецкий Spiegel со ссылкой на документ. В США заявили, что отказ стран от нефтедоллара угрожает власти Вашингтона

Ранее на прошлой недели министры финансов Эстонии, Финляндии, Австрии, Ирландии, Чехии, Дании и Словакии направили Домбровскису письмо, в котором назвали адаптивную экономику и финансы, способствующие инвестициям и инновациям, основой конкурентоспособности Евросоюза.

При этом авторы указали, что "не оправданная явными провалами рынка" поддержка бизнеса может привести к "гонке субсидий" с США, которую некоторые страны-члены сообщества могут не выдержать и которая "вредна для ЕС в целом".

Главы Минфинов порекомендовали обратить внимание на "чрезмерное регулирование, медленные процедуры утверждения и чрезмерную бюрократию", негативно влияющие на привлекательность региона.