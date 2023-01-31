БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз в данный момент не проработал решение по использованию замороженных российских активов, обсуждение данного вопроса продолжается на разных уровнях, рассказал высокопоставленный европейский источник. ЦБ проработает действия для разблокировки замороженных активов инвесторов

По его словам, вопрос применения заблокированных активов обсуждают между странами-членами ЕС и с международными партнерами. Было представлено несколько вариантов решения, но окончательной версии пока нет, добавил источник.