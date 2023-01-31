Источник отметил отсутствие у Евросоюза решений по российским активам
Источник: у Евросоюза нет решения по использованию замороженных российских активов
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БРЮССЕЛЬ, 31 янв — ПРАЙМ. Евросоюз в данный момент не проработал решение по использованию замороженных российских активов, обсуждение данного вопроса продолжается на разных уровнях, рассказал высокопоставленный европейский источник.
По его словам, вопрос применения заблокированных активов обсуждают между странами-членами ЕС и с международными партнерами. Было представлено несколько вариантов решения, но окончательной версии пока нет, добавил источник.
https://1prime.ru/finance/20230131/839642648.html
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