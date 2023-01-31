МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ ограничил операции по торговым счетам двух физических лиц из-за их манипуляций на срочном рынке, которые привели к существенным отклонениям объема торгов, сообщил финансовый регулятор. ЦБ оценил объем заблокированных активов российских инвесторов на 30 января

"Банк России установил факты манипулирования рынком в период с 25 октября 2021 года по 14 июля 2022 года на организованных торгах ряда фьючерсных контрактов. Сделки, заключенные между Рутенбергом Олегом Борисовичем и Аксеновым Вячеславом Юрьевичем по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов в 100% случаев. Сделки совершались Рутенбергом с согласия Аксенова, передавшего ему управление своим счетом", — говорится в сообщении.

"Указанные сделки относятся к манипулированию рынком. Банк России направил Рутенбергу и Аксенову предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам", — отмечает Центробанк.

ЦБ РФ заявил также, что в целях предупреждения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком направил Московской бирже и "СПБ бирже" предписание о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам.