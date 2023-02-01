МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Россия, обладая собственной финансовой инфраструктурой и работая над внедрением цифровой валюты, остается одним из мировых лидеров с точки зрения платежных систем, к такому выводу пришли эксперты консалтинговой компании "Яков и партнеры" по итогам анализа банковских систем 75 стран. Платежная система "Мир" прокомментировала сообщения об отказе от кешбэков

Аналитики приняли во внимание такие факторы, как запуск национальных платежных систем, позволяющих проводить платежи внутри страны без привлечения международных платежных систем, создание национальных систем моментального проведения платежей и внедрение цифровых валют.

"Как показало исследование, всего 11% рассматриваемых стран, в том числе Россия, обладают всеми тремя компонентами современной национальной платежной системы. При этом 71% развили хотя бы минимальный функционал моментальных платежей, которые с недавних пор стали достаточно популярны у нас в стране, а 22 страны выстроили собственные платежные системы…. Россия остается одной из передовых стран с точки зрения развития платежных систем", — отмечают эксперты.

Согласно их данным, не менее 1,5 миллиарда людей в мире до сих пор не имеют доступа к банковскому обслуживанию. Более половины из них проживают в странах, где доля наличных денег в обороте составляет минимум 40%.

При этом средняя реальная ставка по кредитам в таких странах на 2,1 процентного пункта выше, чем в странах с более развитыми платежными системами, а уровень проникновения кредитных продуктов ниже на 22 процентных пункта.