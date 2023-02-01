МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску частного банка "Санкт-Петербург" взыскал около 107,1 миллиона долларов и около 489 тысяч евро (в сумме – около 7,6 миллиарда рублей по текущему курсу) с европейского депозитария Euroclear Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел и подтвердили РИА Новости в пресс-службе Московской биржи. Суд взыскал средства со структуры американской Honeywell в пользу Росбанка

Иск поступил в суд в сентябре прошлого года. Основания исковых требований в материалах суда пока не приводятся. Изначально солидарным ответчиком в иске был указан также Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Мосбиржи).

Как пояснили РИА Новости в Мосбирже, требования к НРД суд в итоге оставил без рассмотрения, так как "между НРД и банком "Санкт-Петербург" имеется… третейское соглашение, которое является действительным и исполнимым". Требования к Euroclear Bank были удовлетворены полностью, уточнила пресс-служба биржи.

Международная расчетная система Euroclear существует с 1968 года. Активы, хранящиеся в депозитарии, оцениваются в 32,8 триллиона евро. Сумма сделок с ценными бумагами, которые Euroclear совершает для своих клиентов, составляет более 897 триллионов евро в год.

Евросоюз в июне внес НРД в санкционные списки в рамках шестого пакета антироссийских санкций и юридически заблокировал ценные бумаги, которые НРД хранит в европейских расчетно-клиринговых организациях Euroclear и Clearstream. Аналитик, главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко в тот период оценивал заблокированные Euroclear активы почти в 27 миллиардов долларов.

При этом НРД еще в марте получил сообщение от Clearstream и Euroclear о блокировке своих счетов. Таким образом, российские инвесторы — держатели еврооблигаций и иностранных акций — уже с того момента перестали получать платежи по телу долга, купонам и дивидендам.

Вместе с тем в конце прошлого года НРД получил генеральные лицензии на разблокировку активов в Euroclear и Clearstream, срок которых истек 7 января 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля 2022 года он занимал 19-е место по объему активов.