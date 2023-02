2023-02-01T10:08:04+03:00

2023-02-01T10:08:04+03:00

2023-02-01T10:08:04+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20230201/839649523.html

Чистая прибыль Amgen сократилась на 15 процентов в четвертом квартале

Финансы

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

Amgen Inc во вторник сообщила, что ее выручка за 4-й квартал слегка сократилась. Снижение выручки от соглашения по производству антител от COVID-19 для Eli Lilly and Co... ПРАЙМ, 01.02.2023

финансы, бизнес, новости, amgen, чистая прибыль, отчетность

https://1prime.ru/images/83914/14/839141437.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83914/14/839141437.jpg

https://1prime.ru/images/83914/14/839141436.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83914/14/839141436.jpg

https://1prime.ru/images/83914/14/839141424.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83914/14/839141424.jpg

https://1prime.ru/News/20230131/839640187.html

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60