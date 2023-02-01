МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Amgen Inc во вторник сообщила, что ее выручка за 4-й квартал слегка сократилась. Снижение выручки от соглашения по производству антител от COVID-19 для Eli Lilly and Co компенсировало рост продаж ее собственных препаратов на 4%. Чистая прибыль McDonald's за 2022 год снизилась на 18 процентов

Квартальная выручка компании снизилась с 6,85 млрд долларов до 6,84 млрд долларов. При этом показатель превзошел оценки аналитиков, которые, согласно Refinitiv, ожидали 6,77 млрд долларов.

Amgen в 2020 году стала партнером Lilly с целью повышения поставок препаратов последней на основе антител. Американские регуляторы в сфере здравоохранения в ноябре отозвали разрешение на антитела Lilly от COVID-19, поскольку пришли к выводу, что они неэффективны против распространенных сейчас вариантов.

Биотехнологическая компания также указала, что "выручка от других источников", к которым относится соглашение о производстве, упала с 575 млн долларов до 287 млн долларов.

Среди продаж продукции Amgen лидером стал препарат от остеопороза "Пролиа", чьи продажи выросли на 14% до квартального рекорда — 992 млн долларов.

Amgen прогнозирует, что в 2023 году выручка составит 26-27,2 млрд долларов без учета влияния ожидающейся покупки Horizon Therapeutics Plc. Компания предполагает опубликовать обновленный прогноз после заверения сделки.

Amgen во вторник сообщила, что Федеральная торговая комиссия США запросила у нее дополнительную информацию для анализа сделки. На прошлой неделе сенатор Элизабет Уоррен попросила антимонопольного регулятора более тщательно изучить сделку, заявив, что она может привести к росту цен на жизненно важные препараты и не дать конкурентам выйти на рынок.

Чистая прибыль Amgen по общепринятым стандартам бухучета составила в 4-м квартале 1,6 млрд долларов против 1,9 млрд долларов годом ранее.

Прибыль на акцию сократилась на 11% — с 3,36 до 3,00 доллара.