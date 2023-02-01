МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Испанский банк BBVA сегодня сообщил, что его чистая прибыль в 4-м квартале выросла на 17,6% в сравнении с тем же периодом 2021 года на фоне высокого дохода от кредитования и хороших показателей в Мексике, на его основном рынке. Прибыль Raiffeisen Bank в России подскочила в 4,3 раза в 2022 году

Второй банк Испании по рыночной стоимости получил за октябрь-декабрь чистую прибыль в размере 1,58 млрд евро, несмотря на рост резервов. Показатель чуть выше прогноза аналитиков, опрошенных Reuters, — 1,54 млрд евро.

Банк предложил выплатить финальный дивиденд по результатам 2022 года в размере 0,31 евро на акцию и выкупить акции на 424 млн евро. Общая сумма распределения капитала составит 3,02 млрд евро, то есть 0,50 евро на акцию, или 47% от чистой прибыли, включая промежуточный дивиденд в размере 0,21 евро на акцию, который уже был выплачен.

Банки по всей Европе находились под давлением из-за крайне низких процентных ставок, но с середины 2022 года повышение ставок способствовало росту маржи.

Чистый процентный доход BBVA, или прибыль от кредитов за вычетом расходов по депозитам, вырос на 34,3% до 5,34 млрд евро, что выше оценки аналитиков, равной 5,26 млрд евро.