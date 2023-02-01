Клиенты МТС смогут подключить карту "Мир" к стикеру оператора
МТС выпустит платежный стикер с возможностью подключения карт "Мир" российских банков
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. МТС и МТС-банк запустят сервис, который позволит клиентам оператора оплачивать покупки при помощи NFC-наклейки на смартфон, подключенной к карте "Мир" любого российского банка, рассказала пресс-служба кредитной организации.
Отмечается, что сервис "МТС Pay" предполагает добавление пластиковых карт отечественных банков и оплату покупок через модуль "Pay Tag", "приклеивающийся" к чехлу или смартфону, в любых терминалах с возможностью бесконтактной оплаты. Подчеркивается, что услуга доступна абонентам других операторов.
Как указали в пресс-службе, клиентам необходимо получить стикер, скачать приложение "МТС Pay" и добавить до пяти дебетовых или кредитных карт "Мир". Наклейка доступна по предварительному заказу. В МТС-банке добавили, что первые 50 тысяч пользователей получат стикер бесплатно, остальные должны будут заплатить 699 рублей после месяца использования. В случае утери "Pay Tag" можно заблокировать, заключили в кредитной организации.
https://1prime.ru/finance/20230201/839650723.html
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