МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) обратилась к вице-премьеру — главе Минпромторга РФ Денису Мантурову с просьбой распространить программу льготного лизинга гражданских судов на все типы рыбопромысловых судов, а также включив в состав их поставщиков верфи, говорится в обращении ассоциации (есть у РИА Новости). Россия с начала года увеличила вылов рыбы на 15 процентов

"АСРФ просит… поручить Минпромторгу России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти распространить инвестиционный проект "Программа льготного лизинга гражданских судов водного транспорта" АО "Государственная транспортная лизинговая компания" на все типы судов рыбопромыслового флота, также включив в состав их поставщиков верфи, осуществляющие постройку таких судов в настоящее время", — говорится в обращении.

Паспорт этого инвестиционного проекта был подготовлен по итогам совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, которое проходило 11 января, напоминают в ассоциации: среди его целей — передача, начиная с 2024 года, на срок до 25 лет рыбопромысловых судов в лизинг и аренду по ставке 4,51%.

Но сам документ касается только малотоннажных рыбопромысловых судов — то есть до 20 метров, а перечень поставщиков не включает в себя верфи, осуществляющие в настоящее время строительство судов промыслового флота. Кроме того, меры господдержки обновления гражданских судов в рамках госпрограммы "Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений" действуют фактически только для приобретения или строительства таких судов, добавляют в ассоциации.

В АСРФ также считают, что этот подход имеет декларативный характер, поскольку отечественными рыбохозяйственными организациями востребованы другие типы судов — крупно- и среднетоннажные: такими типами судов осуществляется более 80% добычи в РФ водных биоресурсов. "Именно этот флот нуждается в обновлении, так как его средний возраст превышает на три года срок эксплуатации судов, определенных по возрасту (30 лет и более) для утилизации", — говорится в обращении.

АСРФ также подчеркивает, что "инвесторы самостоятельно решают задачу обновления рыбопромыслового флота, но в условиях беспрецедентного санкционного и иного недружественного давления значимость льготного лизинга возрастает и является оптимальным решением для привлечения инвестиций и обновления основных фондов в рыболовстве".