Правительство выделит средства на программу социальной газификации
Правительство выделит около 2,5 миллиарда рублей на программу социальной газификации
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство выделит около 2,5 миллиардов рублей 54 регионам на дополнительную поддержку отдельных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
На заседании правительства он напомнил, что дополнительная поддержка в рамках программы социальной газификации будет оказываться участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами, многодетным семьям.
"Размер субсидий составит не менее 100 тысяч рублей. При этом правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы. Для чего в текущем году будет выделено около 2,5 миллиардов рублей. Средства получат 54 субъекта Российской Федерации", — сказал Мишустин.
Премьер обратил внимание глав регионов на необходимость информировать людей о возможности получения такой помощи. Он также подчеркнул, что при оформлении выплат граждане не должны сталкиваться с излишней бюрократией.
https://1prime.ru/finance/20230201/839654215.html
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