МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Правительство выделит около 2,5 миллиардов рублей 54 регионам на дополнительную поддержку отдельных категорий граждан по программе социальной газификации, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин назначил новых заместителей председателя Пенсионного фонда

На заседании правительства он напомнил, что дополнительная поддержка в рамках программы социальной газификации будет оказываться участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, семьям с низкими доходами, многодетным семьям.

"Размер субсидий составит не менее 100 тысяч рублей. При этом правительство частично компенсирует регионам с низкой бюджетной обеспеченностью такие расходы. Для чего в текущем году будет выделено около 2,5 миллиардов рублей. Средства получат 54 субъекта Российской Федерации", — сказал Мишустин.

Премьер обратил внимание глав регионов на необходимость информировать людей о возможности получения такой помощи. Он также подчеркнул, что при оформлении выплат граждане не должны сталкиваться с излишней бюрократией.