МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за декабрь снизилась на 2,1 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 января составил 11,1%, следует из материалов Банка России. Минфин разместил на аукционе ОФЗ на 70,5 миллиарда рублей

Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 9,2% — до 1,978 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 17,883 триллиона рублей с 16,515 триллиона месяцем ранее.

По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 4,4 процентного пункта.