Доля нерезидентов в ОФЗ упала до минимума с 2012 года
Доля нерезидентов в ОФЗ упала в декабре до минимальных с сентября 2012 года 11,1 процента
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МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за декабрь снизилась на 2,1 процентного пункта, до минимума с сентября 2012 года — показатель по состоянию на 1 января составил 11,1%, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении сократились за месяц на 9,2% — до 1,978 триллиона рублей. При этом сам объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 17,883 триллиона рублей с 16,515 триллиона месяцем ранее.
По итогам ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась на 4,4 процентного пункта.
https://1prime.ru/finance/20230201/839656787.html
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